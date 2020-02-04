武漢肺炎死者居黃埔花園　居民憂變「疫村」

香港出現首宗武漢肺炎死亡個案，39歲男死者居於黃埔花園第11期紫荊苑第一座，同住的72歲母親事後確診，現正留醫。東網記者今早(4日)到紫荊苑一帶視察，現場水靜鵝飛，大堂保安員和清潔工均戴上口罩及手套，並為住戶量體溫。大堂內有清潔用品供居民消毒雙手，有居民戴上防毒面具。屋苑內的兒童遊樂場、排球場及羽毛球場均因出現感染個案而關閉，直至另行通知。

紫荊苑旁有一間食肆，有職員以漂白水清潔地板，氣氛緊張。居在第一座16樓的李小姐對疫情感到擔心，只有加強清潔居所，出外時會以紙巾按鍵及戴口罩，屋苑內有身穿保護裝備人員清潔。

另一居民徐生指，在第一座居住了30多年，得知男患者今早去世感到忐忑，「證明好鬼毒」，出外時會戴上即棄手套，以免接觸其他東西，以及使用漂白水清潔，更計劃到酒店暫住，又指曾三度聯絡衞生署人員到大廈跟進但不果。他擔心黃埔花園成為2003年沙士的淘大花園，批評政府未有為居民作隔離。他又指，由於無法購買口罩，只能借用任職公務員的女兒的二手口罩，「佢戴完，我噴吓消毒就用」。