港上月23日首宗確診　一表睇晒13日武漢肺炎疫情發展

武漢肺炎疫情大爆發，香港自1月23日確診首2宗輸入個案，至今累計至17宗，其中一名39歲男患者死亡，成本港首宗死亡個案。政府陸續在不同口岸實施入境人士健康申報，並分階段關閉口岸，至今維持機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋三個口岸可供出入境。全港學校延長農曆年假至下月2日復課，公務員在家工作至2月9日。

香港疫情發展表

●2月4日●第13宗確診個案、居於黃埔的39歲男患者因病情惡化逝世；累計有17宗確診個案

●2月4日起●關閉羅湖口岸、落馬洲支線、皇崗口岸和港澳碼頭等，維持機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋三個口岸可供出入境

●1月31日●教育局宣布全港學校最早3月2日復課；公務員留在家中工作安排延至2月9日

●1月30日●中央暫停發出個人遊的簽注，封閉6個關口，即西九高鐵站、紅磡管制站、文錦渡管制站、沙頭角管制站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭

●1月29日●確診個案突破雙位數

●1月29日起●入境健康申報措施擴展至香港國際機場。所有乘搭由內地來港航班的旅客須填寫及提交「健康申報表」；除緊急或必須提供的公共服務外，公務員在家工作至2月2日

●1月27日起●除香港居民外，所有湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士將不獲准入境香港，直至另行通知為止

●1月27日●教育局宣布全港學校延長農曆年假至2月16日，2月17日復課

●1月25日●政府公布在「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急；無限期暫停來往湖北武漢的航班和高鐵列車

●1月24日起●在高鐵西九龍站實施健康申報，所有乘搭高鐵列車抵港旅客需申報；國泰港龍航空停飛武漢，直至2月29日

●1月23日●衞生防護中心公布首2宗輸入確診個案，39歲武漢男旅客自1月21日發燒，乘搭高鐵由武漢到深圳北，由深圳北到達香港，在西九龍站被發現發燒後送院。56歲本地居民到武漢，1月18日發燒，1月19日乘坐航班前往深圳，經羅湖口岸乘坐港鐵回港求醫。