響應在家工作被扣錢　物管業促政府撥10億購防疫物資

物業管理、保安及清潔業代表指業界的口罩存貨只夠應付2至3星期。(溫國佳攝)

武漢肺炎肆虐，香港或已出現人傳人的社區個案。有物業管理、保安及清潔業代表今(4日)召開記者會，指業界的口罩存貨只夠應付2至3星期，要求政府撥款10億港元予業界購買抗疫物資，另有業界代表批評政府對外判商的合約未有作彈性安排，令部分響應政府呼籲安排員工在家工作的機構被扣減服務費。

香港服務同盟召集人甄韋喬指香港清潔行業有近20萬人，不少人在沙士期間亦有參與社區清潔，但今次市面口罩存貨不足且價格飆升，不少企業無法為員工提供足夠防護裝備，特別是屋苑加密清潔時需消耗大量漂白水等消毒及清潔物資，令業界開支大增，希望政府盡快為業界提供相應支援。

香港註冊保安導師學會會長黃輝成指，整個保安業在抗疫期間需加密巡視大堂衞生及清潔升降機，惟業界現時缺乏防護裝備及人手，前線員工可能因此染病，加劇疫症在社區擴散。

對於政府只對公務員作彈性上班安排，香港物業管理公司協會會長陳志球批評政府漠視外判員工的權益，指政府很多外判服務的合約僵化，例如物業管理公司響應政府呼籲安排部分員工在家工作，卻因不能滿足合約規定每日的上班人數而被扣減服務費，亦有外判商因政府有關部門人員在家工作，未能及時處理財務文書而仍未收到應有服務費。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，香港有逾80萬人從事物業管理、保安等相關工作，他們都是社區抗疫的前線角色，惟政府支援不足。謝形容業界在反修例風波及武漢肺炎雙面夾擊下，從業員的壓力百上加斤，希望政府向前線員工發放額外辛勞津貼、撥款10億港元予業界購買防護裝備，及統一採購及供應口罩等。

謝又指建測規園界會成立抗疫工作組，向有感染個案的屋苑提供渠務及通風管的改善建議，及為製作隔離組合屋提供顧問意見。