勿亂食偏方防武漢肺炎　中醫學會提供食療助健脾潤肺

武漢肺炎疫情愈趨嚴峻，香港註冊中醫學會今(4日)舉行記者會，引述國家中醫藥管理局組織專家修訂《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版)》，指出新型武漢肺炎為「疫病」範疇，為「濕毒疫癘之氣」。學會因應香港氣候及實際情況，擬定了食療方讓市民參考，又指中醫對武漢肺炎患者的治愈或有輔助作用。

香港大學中醫藥學院講師羅翌表示，根據她在協助沙士和禽流感患者的經驗，中醫在治療的初、後期皆可發揮作用，在病發初期，可以紓緩病人的發燒、肌肉痠痛症狀；至病發的中後期，則可以減輕藥物的副作用，如嘔吐、消炎等、或有機會可以減少類固醇的使用量，有助紓緩武漢肺炎患者的不適。

註冊中醫學會會長陳永光表示，中醫學會正籌備香港的中醫專家組，在疫情尚輕時協助制訂中醫方案及介入政策，以推展社區的預防保健意識、治愈病情較輕的普通病人，以協助紓緩公營醫療系統壓力。

香港註冊中醫學會副會長林蓓茵提醒，市民不要隨便服用坊間流傳的中藥偏方、或中成藥來預防武漢肺炎，由於每個人體質不同，中藥藥性也各有不同，不可能有適合所有人使用的預防方劑，市民若希望以中醫藥提高免疫力，應先諮詢中醫師，免最後「保健不成反傷身」。

浸會大學中醫學院副院長李敏提供藥食兩用療方如下：

食材：金銀花10克、菊花10克、乾無花果20克、枸杞子10克、石斛10克、百合15克、蓮子15克、甜杏仁5克、蜜棗2至3枚(有糖尿病者不放蜜棗)。

做法：將所有材料溫水洗乾淨後，泡進冷水20分鐘。大火滾開後，小火再煲15分鐘。

建議：每日煲一次，由3至4公升煲至2公升，適合4至5人家庭飲用，藥方可健脾潤肺、補肝補腎、固本培元。