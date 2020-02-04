反修例及武漢肺炎來襲　僅16%巿民預期巿道好轉

香港去年面對中美貿易戰及反修例運動的衝擊，今年又有武漢肺炎來襲，消費巿道趨疲弱！香港中文大學香港亞太研究所調查顯示，71.6%受訪市民感覺現時本地消費市道較差，只有15.6%預計未來一年本地消費狀況會好轉，約58%擔心會打擊來年經濟發展，72.5%擔心會增加來年失業率。

調查於1月16日至22日晚上進行，訪問了704位18歲或以上的市民，就香港未來一年的消費市道、現時的消費狀況以及社會衝突對市民消費意欲的影響進行電話訪問。

對未來一年本地消費狀況預測，只有15.6%受訪巿民認為會轉好，40.5%認為會轉壞，35.2%認為與現時狀況差不多。58%擔心會打擊來年經濟發展，35%擔心失業率增加影響家庭收入。

若以現時消費市道與去年同期比較，71.6%受訪市民感覺現時本地消費市道較差，只有3%認為「較好」。49.5%受訪市民稱消費時不會考慮商戶的政治立場，逾72.7%更不贊成針對商戶的示威行動。另17.5%受訪者表示因為社會動盪，過去半年多了網上購物。