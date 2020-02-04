政Whats噏：彭定康回魂促政改　被批沉迷殖民夢幻

彭定康近日又再回魂對香港事務指指點點。

香港回歸22年，但前朝殖民地嘅末代港督彭定康(肥彭)仍然陰魂不散，近日又再回魂對香港事務指指點點，仲大放厥詞，要求港府不設條件開啟政改對話，外交部特派員公署隨即狠批肥彭依然沉迷於殖民主義嘅夢幻不醒。

肥彭尋日(3日)喺英國倫敦出席Hong Kong Watch(香港監察)嘅活動時，促請港府成立獨立調查委員會，調查持續多個月嘅示威原因、示威者同警方雙方嘅行為，並且希望港府喺北京鼓勵下，同香港政黨及公民社會進行無預設前提嘅政改對話，商討啟動程序，令香港落實北京喺1997年前後所作出嘅普選承諾。

外交部駐港特派員公署對肥彭發表有關要求港府成立獨立調查委員會，同埋不設條件開啟政改對話嘅言論表示堅決反對，要求肥彭擺正位置、尊重事實，立即停止以任何理由干預香港事務。

公署發言人仲話香港事務喺回歸後純屬中國內政，不容任何外部勢力指手畫腳，跟住話香港回歸逾20年，肥彭依然沉迷於殖民主義的夢幻不醒，動輒對香港事務說三道四、指手畫腳，企圖與歷史、事實與正義作對，歇斯底里，不自量力上演反中亂港的戲碼，遭到包括香港同胞在內嘅全體中國人民的譴責和唾棄，促請肥彭立即停止殖民主義嘅白日夢。

老實講，因反修例爆發激烈衝突持續近8個月，至今仍未平息，肥彭喺過去一段時間，回魂嘅次數就更加頻密，當正自己仲係港督咁，對港府不停指手劃腳。

肥彭喺香港反修例風波期間，多次接受外國傳媒訪問評論香港嘅情況，雖然佢再三強調自己譴責示威者行使暴力，但又話理解示威者採取暴力嘅原因，因無人願意同示威者對話，亦冇人真正理解示威者合理嘅擔憂。當時有時事評論員批評肥彭顛三倒四，唔單止企圖將責任推給港府，更加係火上加油，畀籌碼示威者更肆意搗亂香港。