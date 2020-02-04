罷工醫護稱預了被秋後算帳　促政府全面封關

發起罷工的醫管局員工陣線今日(4日)開始將行動升級，涉及醫院的非緊急及緊急醫療服務，預計有9000名醫護參與。有未過試用期的內科護士直言預了會被醫管局秋後算帳，但認為醫管局未來數日未必能應付人手問題，希望政府全面封關平息事件。

在手術室工作的醫護人員陳先生稱自己隨時退休，不擔心被秋後算帳。他指自己部門有十幾位同事罷工，並指罷工一定對服務有影響，惟他重申醫護罷工是希望封關堵截源頭，是防疫的首要任務。他反問其他國家都「封香港的關」，為甚麼香港不能封關。

從事內科的前線護士傅先生指，「一早預醫管局會秋後算帳，我自己都未過試用期，預咗可能被延長試用期，甚至之後不被聘用，但他認為，作為醫護將市民性命放在首要位置，為了全港市民健康都沒辦法，「最多東家唔打打西家」。

他續指自己的部門平時人手已十分緊張，今日亦有半數護士響應罷工，即使醫管局今天能短暫調動人手處理問題，未來數日亦未必能應付病房需要，盼政府能盡快全面封關。

另外，有銀髮族在瑪麗醫院外呼籲市民支持醫護罷工，並派發白絲帶聲援醫護。