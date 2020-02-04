黃大仙區會續論武漢肺炎疫情　食衞局醫管局僅交書面回應

武漢肺炎襲港，政府推展防疫工作不力，更恐有社區爆發風險。黃大仙區議會今午(4日)再就肺炎疫情舉行特別會議，民政事務處和部分政府部門今次有派員出席，惟食物及衞生局、醫管局及衞生署僅遞交書面回應，未有出席會議。正值有醫護人員以罷工方式要求政府全面封關，部分區議員在身上繫上白絲帶以示支持。

黃大仙區議會上月29日曾召開緊急會議，惟民政事務處當時以疫情嚴重為由不派員列席會議，亦未有政府官員出席，但區議員於未有秘書處支援下繼續開會。今日會議延續上次會議議程，多個政府部門派代表出席會議。會議開始前，有民政處職員為所有出席會議人士量度體溫，確保所有與會者並無發燒。

會議間，多名議員關注部分跨境巴士公司加開班次，質疑做法是否合適。其中譚香文指，有營運商的班次由每30分鐘一班，加密至每15分鐘一班，問運輸署是否知情。運輸署總運輸主任謝剛偉回應，指正與同事了解相關情況。胡志健則問到有關屯馬綫於下周五(14日)開幕，擔心鑽石山站人流增加，會增加疫病傳播風險。港鐵代表指屯馬綫會繼續於當日通車，並提到有加強清潔。

另外，早前政府提出將粉嶺暉明邨和荔枝角饒宗頤文化館的旅館徵用為防疫設施，均被市民狠批事前未有進行諮詢，更在社區上觸發衝突。施德來就關注區內未入伙的公屋東匯邨會否被徵用為防疫中心。房屋署物業管理總經理鄧馮淑妍重申，政府早前已指出不會用新落成的公屋用作隔離設施。