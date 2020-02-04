珊瑚形成棲息地受人類活動威脅　科學家倡加強保育

海洋科學家認為最應加強保育力度的是形成棲息地的物種，例如珊瑚。(互聯網)

為了找出深海不同生態和生物的重要性，香港大學太古海洋科學研究所及生物科學學院副教授安原盛明，與意大利拿玻里Stazione Zoologica Anton Dohrn學院Roberto Danovaro教授合作進行一項調查。調查結果顯示，海洋科學家認為最應投放資源及加強保育力度的是形成棲息地的物種如珊瑚，同時深海大、中型物種的生物多樣性監測工作亦十分重要。

兩學院向全球112名具影響力的深海生物學家以問卷方式，蒐集及分析他們對深海保育管理策略及方向的意見，調查結果剛於國際知名學術期刊《Nature Ecology & Evolution》中發表。

學院指深海是地球上最大卻最少被人探究的生態環境，為很多生態非常罕有、獨特及不知名的物種提供棲身之所，惟牠們正受與日俱增及來自不同方面的威脅，例如深海工業勘探、深海捕魚、氣候轉變以及塑膠污染等。

調查結果顯示，海洋科學家認為最應投放資源及加強保育力度的是形成棲息地的物種，珊瑚便是其一。其他監測深海的重要元素，包括棲息地的破壞及復原，以顯示生態系統的健康狀況；深海生物社群的食物鏈結構及分類，以監測整個生態系統的運行狀況；以及物種在氣候轉變下，於不同深度水域轉移生存環境等。

安原盛明指很多人以為深海生態和生物不會受到人類活動及氣候轉變所影響，但調查結果顯示想法錯誤，故需要一個更統一的監察系統，為未來深海研究及管理作好準備。