76%市民憂染武漢肺炎　半數人對政府防疫無信心

武漢肺炎在香港的確診個案不斷增加。一項研究指，52%受訪者表示對特區政府能防止疫症蔓延「不太有信心」和「完全無信心」；55%受訪者亦表示「不太滿意」及「完全不滿意」目前政府所執行的防疫措施。機構指隨着確診人數上升，不少市民開始浮現不安情緒，促請特首及各問責官員，做好一切應對方案，因應疫情發展調整抗疫策略，及時堵塞漏洞，以行動紓緩市民的不安情緒。

香港研究協會於1月23至30日展開全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1144名18歲或以上市民，以了解市民對政府及個人防疫措施的意見。76%受訪者表示擔心自己會感染武漢肺炎。

個人衞生方面，64%受訪者表示在最近一個月「經常有」用肥皂/梘液洗手，55%受訪者表示最近一個月於非染病的情況下「經常有」於外出時戴口罩。受訪者對疫情發展不感樂觀，81%受訪者預計未來一個月，外出時戴口罩的頻率會較現時增加；87%受訪者表示「一定會」及「多數會」減少出入公共場所。反映市民的個人衞生及防疫意識有所提高。

不過，分別只有48%及42%受訪者表示其工作場所及出入的社區設施有實施防範傳染病的措施。團體指調查結果反映部分市民認為工作間及社區設施未明顯加強防疫措施，存在一定的傳染病傳播風險，呼籲各公共及私人機構，積極擬訂防疫指引，共同抵禦疫情。