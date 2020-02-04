民安隊主力管理隔離營　最多OT4小時兼獲津貼

武漢肺炎疫情持續蔓延全球，香港今日(4日)錄得首宗死亡個案。早前港府已預留麥理浩夫人度假村等康體中心作檢疫中心，而民眾安全服務處亦發出內部通告，指民安隊主力負責管理檢疫中心工作，需要大量人手處理。

通告指，民安處獲公務員事務局確認，這次防止新型冠狀病毒疫情擴散任務已界定為緊急事故，部門首長可按規例，讓公務員毋須放取本身假期而在工作時間內，離開工作崗位為輔助部隊執行職務。

至於出席任務的長官或隊員，若為公務員，可獲處方發出當值證明書；如隊員為非公務員，處方則會發出請假證明信件，以便他們與僱主協調假期安排。

通告又指，是次行動需要大量人手，並會持續一段時間，呼籲各級人員積極參與。而民安隊已獲特別批准，如參與抗疫工作的人員，在24小時內連續工作逾8小時，在第9小時至第12小時，可獲發全薪特惠津貼，生效日期可追溯至今年1月23日。

政府現已設有3個檢疫中心，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營，共可提供97個單位。