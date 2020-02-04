武漢肺炎或在港隱形傳播　衞生署：可能有大型傳播爆發

香港持續有人確診武漢新型冠狀病毒肺炎，衞生署今日(4日)公布本港新增多2宗確診個案，2名確診者均無外遊紀錄。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，基於香港至今已有4宗本地感染個案，且無明顯病源，顯示本地有隱形傳播正在發生，不排除未來有大型傳播爆發。

張指，未來14天是關鍵，如有較遲發病時間個案發生，就表示有本地傳播風險。她引述有研究指武漢肺炎病毒可留在環境幾日，呼籲市民要特別留意個人衞生，促要經常洗手。

她續指，第16宗確診個案是一名居於何文田半山壹號的64歲女病人，在佐敦開服裝店，上月23日出現咳嗽，去過嘉賓大廈求診，上月30日發燒後再向另一醫生求診，本月1日入住伊利沙伯醫院後病況轉差，轉去瑪嘉烈醫院隔離。病人出現咳嗽之後仍有工作，並無外遊紀錄，但其兒子去過台灣、日本，不過無到訪內地。

至於第17宗確診個案是一名60歲居住觀塘廣田苑裕康閣的退休男子，同樣於過去兩周無外遊紀錄，上月22日起發燒，先後看過4位醫生，包括到德福花園的卓健醫療中心求醫。上月30日到將軍澳急症室求診並入院。衞生署正調查其家人外遊紀錄。衛生防護中心正與醫管局聯絡，了解如何追蹤他的密切接觸者。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，目前有29宗醫護人員懷疑感染武漢肺炎的個案，27宗經化驗後對病毒呈陰性，另有2宗仍在等待化驗結果。至於伊利沙伯醫院方面，有7名醫護人員因曾接觸確診病人而進行病學驗測，2人經化驗後對病毒呈陰性，3位正等待化驗結果。