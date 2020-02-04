供應商指口罩貨量暫「回春」　料兩周後再現短缺

香港口罩供應緊張，近日市面的口罩供應量有望增加，有口罩供應商趕在台灣及內地宣布禁止口罩出口前將口罩入櫃付運，近期供應市場，形容目前供應量是「暫時回春」，不過就預期2周後再沒有新貨到港，呼籲市民現時要努力搶購。港九藥房總商會副理事長張德榮亦指，未知何時才有新一批口罩應市，暫時只能寄望政府早前透露向多個國家搜羅的2400萬個口罩應市，但暫未知該批口罩何時到港。

「盾牌」口罩在Facebook發文，指趕及在台灣及中國宣布禁止出口前將最後一批口罩付運，合共有30萬盒口罩，令香港口罩供應「暫時回春」。不過，相對於香港現在有220萬個家庭而言，供應量仍然是杯水車薪，而且可能2星期後，口罩市場會再度回復2000人排隊也買不到一個口罩現狀，因為再沒有新貨口罩供應香港！

該公司提醒客戶不要鬆懈，仍然要努力盡力購買每人兩盒口罩的最基本使用量，達致3個月後疫症結束為止。又指公司仍然沒有新貨到港訊息，呼籲客戶不要等待，應該馬上在這個「最後一次」大量口罩供應時期，努力購買比較良好的其他品牌口罩。