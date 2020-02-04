清潔工無口罩或停工　業界團體促港府撥500萬口罩應急

環境衞生業陷「口罩荒」，清潔工人或兩日內被迫停工！武漢肺炎來勢洶洶，香港陸續出現確診個案，清潔工人站在對抗病毒的最前線，為市民清潔並消毒日常用品。惟清潔屬「無口罩無得開工」的工種，口罩全城短缺，加上多國禁止出口口罩，導致清潔公司口罩儲備不足，甚至有部分僅剩一、兩日貨量，隨時被迫停工。有業界人士指，工人停工將影響全港衞生環境，後果堪虞，已向港府要求調撥14日用量，即500萬個應急口罩，避免疫情快速擴散。

香港環境衞生業界大聯盟甄瑞嫻表示，業內主要分為包括清潔、廢物處理、及滅蟲三部分。她表示，聯盟的會員公司佔全港清潔公司約80%，早前曾向他們發出簡單問卷，至今獲30多間公司回應，大部分的口罩儲備不足兩星期，甚至有公司只剩1萬個口罩及100件防護衣，供4000名員工使用，預計只可捱最多兩天。

甄續指，業界原定於農曆新年後有1000萬個口罩返貨，惟多國陸續禁止出口口罩，至今該批口罩仍未能抵港。近日香港不斷出現懷疑確診個案，口罩用量直線飆升，「消毒完幢大廈就要換新」，加上不少清潔公司收到保安或物業管理公司的「求救」後，曾讓出小量口罩，業內「缺罩」情況極其嚴峻。

她坦言，「以前公司(對口罩)好闊綽」，負責掃地及收拾垃圾等清潔工人，每個月至少可獲一盒50個裝的口罩，不足夠亦可再取。惟現在市面上「一罩難求」，有清潔公司甚至「去埋印尼、泰國同加拿大都買唔到」，只好採用登記制度，按工作需要發放口罩。

面臨停工，甄認為只有政府有能力提供口罩應急，並去信特首林鄭月娥，要求她調撥500萬個口罩予業界應急。若港府明日(5日)仍未能作出回應，聯盟將考慮於周四(6日)召開記者會，向全港市民解釋業界即將停工的原因。她指出，業界期望港府盡力提供口罩，或優先提供予政府的外判清潔工人，「過得一日得一日啦！」