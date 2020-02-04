4400醫護罷工　醫管局籲員工停一停諗一諗

政府遲遲不全面封關引發醫護不滿，醫管局員工陣線今日(4日)第二日發起罷工行動，公營醫療服務大受影響。醫院管理局聯網服務總監楊諦岡今午表示，截至今午4時半，有約4400多名員工缺勤，佔整體醫管局人手的5%，包括360名醫生、2500名護士及逾1000名專職醫療，當中缺勤最多的是九龍中、九龍西及新界東聯網的員工。楊指，缺勤情況與昨日(3日)最大的分別是護士缺勤大增，對服務造成影響，亦令上班護士看護病人的比例上升，他向留守崗位的職員致敬，又多次呼籲員工回來抗疫。

楊指，有醫院的非緊急服務完全暫停，緊急及重要服務亦受一定程度影響，希望受影響的市民體諒。他又稱，每一位同事都很重要，一個都不能少，希望他們「停一停諗一諗」，回來照顧病人，團結一致抗疫。

楊又指醫管局不能要求留守的同事無限期繼續兼做，現時需要減少他們工作量，因應付太多病人時會做漏工作。他表示現時已聯絡50位私家醫生協助，配合不同專科需要，但未有資料是否已投入服務，希望有更多私家醫生伸出援手。

對於未來會否有更多員工參與罷工，情況會如何，楊指「有諗，但唔敢想像」，認為有機會影響「成個服務停止咗」、「希望同事回心轉意」，又指局方會透過不同渠道與工會及員工溝通。

醫管局總行政經理(聯網運作)張子峯表示，受影響的服務廣泛，今日缺勤員工有100多位醫護來自急症室，部分急症病房關閉，新生嬰兒深切治療部有一半同事缺勤，由於照顧新生嬰兒需要特別技術，調派人手有一定困難，「好靠佢哋照顧新生嬰兒」。他又指，不少癌症手術需要延期或在緊急手術攝位，未開始電療的病人未能處理，化療需延遲，因一半放射治療師缺勤，X光服務亦需暫停。局方須集中人手處理住院服務，但承認人手開始有壓力，懇請醫護「返嚟幫手」。