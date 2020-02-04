懲教署發動同事任義工　期望每月生產口罩至250萬個

武漢肺炎疫情來勢洶洶，懲教署因應醫護人員及政府部門對口罩需求急增，決定加大力度生產口罩，已徵集該署休班及退休人員擔任義工，連同在囚人士，在羅湖懲教所分3更24小時生產口罩，預計產量會由原先計劃每月增至180萬個，進一步增至250萬個，預計本周五(7日)試行。

懲教署署長胡英明今日向同事發出訊息，指因應近日口罩供應情況，該署現時積極考慮將羅湖懲教所的口罩工場全日24小時的產量推至最高峰，現計劃安排愛群義工團及退休軍裝同事，以義工形式參與生產，負責下午4時至晚上11時的時段，該署會安排車輛接送同事前往懲教所。據悉，反應相當激烈，短短數小時，已有過百人報名，希望上下一心，全力應對今次疫情，期望將產量增至每日9萬個，每月增至250萬個。

對於有指有女在囚人士表示被強制加班，有資深懲教人員表示，全部在囚人士都是在自願的情況下在通宵時間工作，如不願意，部門絕不勉強，有不少在囚人士均希望在今次疫情中盡一分力。

資料顯示，專門收容女在囚人士的羅湖懲教所，為香港唯一一個生產口罩的懲教院所，去年平均每月可生產口罩110萬個，2005年取得Q嘜認證質素保證。當年為應對H7N9疫情爆發的可能，懲教署安排工場原材料存量由1個月增至3個月，亦隨時增加生產。

懲教署2013年接受訪問時強調，由於口罩是貼身防護產品，製造時從品檢、縫合口罩主體、焊接耳線及包裝皆在設有空氣過濾系統的隔離環境下進行，女在囚人士亦須穿上整套工作服，確保製成品不受污染，而她們每周6天工作，按不同工種獲取不同周薪。