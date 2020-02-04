涉謊稱5名同事請病假誇大疫情　37歲商場保安員被捕

一名在商場擔任兼職保安員的姓郭(37歲)男子，疑於早前在社交通訊平台發放虛假的錄音訊息，指該商場有5名員工發燒及請病假，指事件疑與旅客乘搭高鐵來港「播毒」有關。據知，該商場保安經理於上月29日收到該段錄音，他憑聲認出事主，遂質問對方，有人及後承認為他發布。經理遂於本月一日報警求助。

油尖警區刑事調查隊經深入調查後，懷疑有人試圖誇大疫情，引起他人恐慌，於昨日（3日）在觀塘區拘捕郭，涉嫌使用無線電話傳送虛假訊息，他已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。據了解，疑犯於尖沙咀柯士甸道西圓方商場任職，不排除有人因得知自己將不被續約，而傳出有關訊息製造混亂。警方呼籲市民，切勿發放虛假訊息，此等試圖令他人產生不必要憂慮的行為實屬違法，更會為社會添煩添亂。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第20條，任何人若使用電報、電話、無線電報或無線電話傳送任何極為令人厭惡的訊息，或任何不雅、淫褻或威脅性質的訊息；或使用上述方法傳送任何其明知是虛假的訊息，旨在對他人造成煩擾或不便，或旨在令他人產生不必要的憂慮；或無合理因由及旨在達致任何上述目的而不斷打電話，一經定罪，可被判處罰款1000元及監禁2個月。