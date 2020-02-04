工會指7000醫護參與罷工　明早10時到特首辦要求對話

醫管局員工陣線今日(4日)第二日發起罷工，不滿政府遲遲未實行全面封關。員工陣線主席余慧明指今日有7000名醫護會員參與罷工，佔整體約一成員工，專職醫療、行政部門等亦有17%人參與罷工。她形容香港已處於臨界點，社區爆發「如箭在弦」，封關刻不容緩，他們明早(5日)10時會到特首辦，找特首林鄭月娥直接對話，如無回應屆時會公布相應行動，至於未來行動會就社會形勢再作評估。她指，由於現時已影響緊急服務，認為罷工行動不能只影響醫護界，呼籲其他界別延續罷工行動。

余發言時強調，7000人所參與的行動，並非醫管局管理層所指的「缺勤」，質疑局方為未來秋後算帳鋪路。余又指，林鄭至今仍未與他們直接對話，只隔空抹黑罷工行為，醫管局昨日在壓力下被迫見面，但完全沒有回應，令醫護繼續陷於險境。她又批評林鄭要求公務員不得戴口罩是倒行逆施，呼籲醫管局及政府作出果斷回應。

余指，他們其實歡迎政府及醫管局在任何時候進行對話，強調本不希望設任何死線，但如不設置，政府及醫管局不會進行任何談判。她續指，工會罷工行動會就社會形勢進行評估，又解釋有部門特別多人參與罷工，因當中有部門曾接收懷疑個案，令員工人心惶惶，參與人數較多。她預計今日至周五(7日)參與罷工的人數都有9000人，明天會繼續有簽到行動。