政黨晤教育局商停課影響　稱或取消升中呈分試

武漢肺炎疫情持續蔓延，早前政府宣布全港中小學延長停課至下月2日，有政黨今日(4日)就停課對學生及學校造成的影響，與教育局局長楊潤雄會面，並透露局方正與考評局密切研究中學文憑試安排，而升中呈分試則可能取消。

民建聯議員張國鈞、鄭泳舜及觀塘區議員顏汶羽在會晤局長後會見傳媒。張表示收到不少家長擔心文憑試及升中呈分試安排，稱若公共衞生危險尚未解除的情況下舉行考試，多人聚集的試場有一定風險。他引述楊潤雄稱正與考評局積極商討文憑試安排，相信不久將來會公布。至於尚有最後一次考試未進行的升中呈分試，局方將審視中一收生行政安排的最後期限，若趕不及或會取消。

鄭則稱，不少市民及家長擔心學生停課會延遲學習進度，加上全日在家亦會影響身心，雖有部分學校安排網上功課及短片，但又並非全部學校都有類似配套，已向教育局要求增加資源及配套，讓教師可利用網上學習平台，支援學生在家學習或即時授課，甚至加強宣傳，讓家長及學生可善用資源。至於直資學校學費、保母車費及有營運困難的幼稚園等，他們建議局方提供補貼及支援，同時將2500港元學生學習津貼表格的遞交期限延長2星期。