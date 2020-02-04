客量大跌九巴停加班補貼　員工或減三分一人工

武漢肺炎爆發影響市民出行，九巴客量大受影響，故需調整員工工作安排，現時毋須超時工作。有九巴工會表示，由於大部分車長、維修部員工等底薪較低，紛紛用超時工作「補水」來補貼每月生計，該份「補水」可能佔月薪三分一，故新安排令員工收入大減，更稱得悉有工程部員工每月或減少7500港元收入。

汽車交通運輸業總工會九巴分會昨(3日)向會員發通告，指九巴取消加班措施。工會稱管理層承諾只是因應疫情的臨時措施，承諾會在疫情紓緩後回復原來安排。該會主任黎兆聰表示，據悉九巴近日客量大減40%，昨日起取消超時工作安排，員工無法獲得「額外補貼」，變相每人每月都要「補蛋」(即沒有補貼)。他又指站長吃飯時間現不計算入超時工作，料每日減少80至100港元收入等。黎稱現時多名員工正怒火中燒，「精神就崩潰」。

九巴回應指，鑑於疫情持續，因應載客量變化而調整同事的工作安排，減少同事加班工作，或令部分同事收入受影響，但有關的工作安排與削減福利無關。又指公司已向同事承諾新安排為暫時性，當市面情況回復正常後，載客量回升，便會恢復正常的工作安排，希望同事理解。

消息指，以往人手本就不足，站長吃飯時間無人頂替，因此計入「超時工作」，惟現時人手充足，亦有人頂替，故取消有關安排。