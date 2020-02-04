政Whats噏：任大嶼山發展委員　敗選周浩鼎死撐非安慰獎

政府今日(4日)宣布委任大嶼山發展諮詢委員會8名新成員，任期2年，今個月起生效。喺今屆區議會選舉敗選嘅傅曉琳(Sammi)同周浩鼎(Holden)都係獲選嘅新委員之一，Sammi話完全唔覺任命係落選區會嘅「安慰獎」，又話自己一早係公民教育委員會嘅委員，所以並唔存在「安慰獎」呢個講法。

Sammi話放農曆新年假期前已經接到通知，得悉自己將會出任委員一職，估計獲選主要係同過往熟悉離島區地區事務，加上對上一屆亦都係當區區議員嘅原因有關。但Sammi話工作係義務性質，一年只係開2次會，對佢專注地區工作無咩大問題，又認為喺呢個新崗位亦可以繼續為居民發聲。

喪失「雙料議員」資格嘅Holden同樣唔認同任命係「安慰獎」，反而仲好歡迎政府呢次嘅任命，希望可以喺嚟緊嘅時間為大嶼山發展出謀獻策。

大嶼山發展諮詢委員會其他新成員包括旅遊發展局總幹事程鼎一、香港建築師學會前會長陳沐文、香港測量師學會前會長劉振江、離島區議會副主席兼當然議員黃文漢、科技大學極智慧城市中心主任羅康錦等人。