政Whats噏：食環署執法僵化　莫灝哲鬧爆

武漢肺炎襲港，更恐有社區爆發風險，政府防疫不力屢受批評。黃大仙區議會今日(4日)再就肺炎疫情舉行特別會議，唔少區議員關心區內清潔情況，其中莫灝哲就大鬧食物及環境衞生署辦事不力。

莫指，日前同食環署幫辦(衞生督察)巡視牛池灣街市時，發現「周圍都有酒精搓手液嗰部機，不過就係冇酒精搓手液」，指不論檔主定顧客都好需要呢啲消毒液，敦促署方要做好呢啲硬件嘢。莫又提到小販問題喺彩虹邨一帶非常嚴重，原因在於食環署執法僵化，該街市天橋處於兩區交界，署方執法時小販會跑到鄰區逃避檢控，批評「差兩三步就放走佢，咁佢咪去第二度再賣過囉」！另外，莫同時關注有人喺署方管轄範圍販賣來歷不明口罩。

食環署黃大仙區環境衞生總監梁志明回應，指署方已要求承辦商補充消毒液，又提到近日已加強檢控吐痰同亂扔垃圾者。佢又指會同觀塘區小販管理隊互相配合，喺天橋兩邊夾擊，等小販冇得走。至於有人在街上出售口罩嘅問題，梁指署方會加強巡邏，一旦發現必定會檢控同充公相關貨物。

另外，今次會議有多個政府部門出席，上次以「疫情嚴重」為由拒絕派員列席嘅民政事務處，今次不單止有提供秘書服務，更為所有出席會議人士量度體溫。果然係嚴陣以待！