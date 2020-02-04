馬會即時暫停101間投注站服務　直至另行通知

武漢肺炎在港蔓延，賽馬會今(4日)宣布全港101間場外投注處即時停止服務，直至另行通知。

馬會表示，從港府得悉，未來兩星期將是香港能否控制疫情及防止社區爆發的關鍵時刻，同時建議各公司機構應考慮採取進一步措施，避免在此關鍵時期聚集人群，會方明白有需要加強預防措施，決定為未來關鍵兩星期採取進一步措施，包括停止場外投注站服務。

由後日(6日)起，電話投注熱線包括1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線服務暫時停止服務，顧客可繼續使用1886電話投注自動服務系統、流動應用程式、Racing Touch或網上投注區進行賽馬及足球投注。

馬會指，顧客如欲存款至投注戶口，可使用易辦事即時轉帳服務(經流動應用程式)、銀行繳付賬單服務(經顧客的網上銀行)或新推出的轉數快即時轉帳服務。持有投注戶口及已綁定指定轉帳銀行的顧客，可經流動應用程式或網上投注區設定轉數快即時轉帳。

馬會又稱正認真考慮由本周六(8日)起，進一步減少跑馬地及沙田馬場的顧客入場人數，將盡快作出公佈，同時已暫停兩個馬場設施新訂座。會方強烈建議於過去14天內曾到訪內地任何地方的會員及顧客，不要前往馬場或其他本會設施，期望顧客能體諒。