接受家居檢疫人士居住大廈名單公布　多個大型屋苑上榜

衞生署衞生防護中心今日(4日)晚上首度公布正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單，涉及14區，包括沙田、北區、荃灣、深水埗、西貢、觀塘、黃大仙、屯門、油尖旺、九龍城、葵青、元朗、大埔及中西區，當中日出康城和嘉湖山莊等大型屋苑也上榜。

正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單

地區/大廈名稱/家居檢疫最後日期

1. 沙田區 天宇海 2A 座 04/02/2020

2. 北區 粉嶺中心 A 座 04/02/2020

3. 沙田區 晴碧花園 1 座 05/02/2020

4. 荃灣區 碧堤半島 2 座 05/02/2020

5. 深水埗區 石硤尾邨 44 座 05/02/2020

6. 西貢區 健明邨明日樓 06/02/2020

7. 觀塘區 成運工業大廈 06/02/2020

8. 黃大仙區 翠竹花園 1 座 06/02/2020

9. 屯門區 友愛邨愛明樓 06/02/2020

10. 油尖旺區 鴻運大廈 07/02/2020

11. 九龍城區 福興樓 07/02/2020

12. 西貢區 怡明邨怡茵樓 07/02/2020

13. 葵青區 葵芳邨葵正樓 07/02/2020

14. 西貢區 日出康城 5 座 08/02/2020

15. 屯門區 美樂花園 4 座 08/02/2020

16. 沙田區 顯徑邨顯富樓 08/02/2020

17. 屯門區 美樂花園 10 座 08/02/2020

18. 西貢區 李達三葉耀珍伉儷李本俊會議大樓 08/02/2020

19. 深水埗區 榮昌邨榮俊樓 08/02/2020

20. 元朗區 水邊圍邨泉水樓 09/02/2020

21. 元朗區 天富苑朗富閣 09/02/2020

22. 中西區區 生昌大厦 09/02/2020

23. 大埔區 太和邨寶雅苑興和閣 09/02/2020

24. 元朗區 嘉湖山莊賞湖居 5 座 13/02/2020