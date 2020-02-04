接受家居檢疫人士居住大廈名單公布 多個大型屋苑上榜
2020年02月04日 23:13
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嘉湖山莊有人需要在家接受隔離檢疫14天。
衞生署衞生防護中心今日(4日)晚上首度公布正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單，涉及14區，包括沙田、北區、荃灣、深水埗、西貢、觀塘、黃大仙、屯門、油尖旺、九龍城、葵青、元朗、大埔及中西區，當中日出康城和嘉湖山莊等大型屋苑也上榜。
正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單
地區/大廈名稱/家居檢疫最後日期
1. 沙田區 天宇海 2A 座 04/02/2020
2. 北區 粉嶺中心 A 座 04/02/2020
3. 沙田區 晴碧花園 1 座 05/02/2020
4. 荃灣區 碧堤半島 2 座 05/02/2020
5. 深水埗區 石硤尾邨 44 座 05/02/2020
6. 西貢區 健明邨明日樓 06/02/2020
7. 觀塘區 成運工業大廈 06/02/2020
8. 黃大仙區 翠竹花園 1 座 06/02/2020
9. 屯門區 友愛邨愛明樓 06/02/2020
10. 油尖旺區 鴻運大廈 07/02/2020
11. 九龍城區 福興樓 07/02/2020
12. 西貢區 怡明邨怡茵樓 07/02/2020
13. 葵青區 葵芳邨葵正樓 07/02/2020
14. 西貢區 日出康城 5 座 08/02/2020
15. 屯門區 美樂花園 4 座 08/02/2020
16. 沙田區 顯徑邨顯富樓 08/02/2020
17. 屯門區 美樂花園 10 座 08/02/2020
18. 西貢區 李達三葉耀珍伉儷李本俊會議大樓 08/02/2020
19. 深水埗區 榮昌邨榮俊樓 08/02/2020
20. 元朗區 水邊圍邨泉水樓 09/02/2020
21. 元朗區 天富苑朗富閣 09/02/2020
22. 中西區區 生昌大厦 09/02/2020
23. 大埔區 太和邨寶雅苑興和閣 09/02/2020
24. 元朗區 嘉湖山莊賞湖居 5 座 13/02/2020