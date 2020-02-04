菲律賓國民禁赴港　政府允延長外傭合約有效期

武漢肺炎疫情擴散至東亞多國，菲律賓政府日前暫時禁止國民前往內地和香港。港府宣布，將安排延長僱主與即將離任的外傭合約有效期限，協助現時已聘有外傭而其合約即將屆滿，但其新聘請或計劃聘請的外傭因受臨時禁令影響未能來港開始新合約的僱主。

政府表示，為方便有需要延長現有外傭合約多於一個月的家庭，勞工處處長已原則上同意，讓所有在2020年3月31日或以前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，修改標準僱傭合約第2項的合約有效期，延長合約最多至同年5月31日。僱主及外傭可直接向入境處處長提出延長逗留申請，收到申請後，入境處在決定延長逗留期限申請時會按既定程序及政策處理。有需要的僱主可在3月31日或之前，向入境處遞交延長外傭逗留期限的申請。

政府續稱，港府一直與菲律賓總領事館緊密聯繫，清楚表明菲律賓政府應盡快取消臨時禁令，港府已採取全面及有效的措施，控制新型冠狀病毒在社區傳播，並於上周四(1月30日)公開呼籲外傭及僱主保障個人健康，提供健康建議。