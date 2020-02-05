修例風波：黑衣人天瑞站堵路　再縱火破壞設施

【01:22】為數約有數十名黑衣人在天水圍輕鐵天瑞站一帶集結，有人趁機破壞站內設施，包括燒毀出入站拍卡機，砸爛月台有蓋簷篷的攝錄鏡頭，用漆油將部分設施噴污，又扯爛一些電掣電線等部件擲落路軌；部分人亦於站旁馬路放置垃圾桶、磚頭及膠籃等物堵路，且在月台放火。

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武漢肺炎肆虐，港府拒絕全線封關，有網民昨日(4日)發起「五區開花」活動，晚上8時開始，有示威者在旺角彌敦道近山東街一帶聚集，開始時因人數不多，警察未見出現。及後，示威者逐漸增多，防暴乘警車到場監視。至晚上10時許，示威者突然將發泡膠箱、膠欄杆等掟出彌敦道阻塞交通。防暴警隨即採取行動驅散，截查多人，並將堵路雜物搬埋路邊，令道路恢復暢通，同時一直留在現場監視情況。

與此同時，天水圍的示威活動更趨激烈，約200人於天瑞商場聚集，防暴警先後舉起藍旗、黑旗作出警告，要求示威者散去，惟示威者依然在場聚集。期間，有市民與示威者發生衝突被「私了」受傷，由救護車送院。隨後，防暴警向示威者施放胡椒噴霧，並發射至少五枚催淚彈及橡膠子彈進行驅散，有示威者衝進商場躲避。事後，商場內檢獲催淚彈彈殼。元朗區議員伍健偉在社交網上聲稱，「被橡腸彈直射背部，急救中」。