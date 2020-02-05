東方日報A1：武漢肺炎首奪港人命　黃埔居民憂變淘大翻版

港男確診武漢肺炎五日喪，成為本港首宗死亡個案！一名上月二十三日由武漢返港、居於黃埔花園的三十九歲男病人，在瑪嘉烈醫院留醫時病況穩定，惟兩日前開始氣喘，昨早病情急速惡化，無故心臟停頓，搶救失效死亡，遺下兩名就讀幼稚園的子女及妻子。有黃埔花園居民憂心屋苑會變成「淘大翻版」。醫院管理局指，死者有糖尿病，未知病情惡化原因，已轉交死因庭跟進。死者母親早前亦確診，目前仍留醫。衞生防護中心晚上首度公布正接受十四天家居檢疫的大廈名單，當中包括將軍澳日出康城、天水圍嘉湖山莊及屯門美樂花園等。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻透露，死者生前患糖尿病，他上月三十一日確診並入住瑪嘉烈醫院接受隔離治療，服用兩種抗病毒藥物。他過去幾天情況一直穩定，近日有少許氣促，但毋須使用呼吸機，血含氧量亦維持良好水平。惟昨早六時許病人情況突轉差，出現呼吸困難，及後心臟停頓，經搶救後延至昨早十時許不治。劉指死者較年輕，生前亦沒有心臟病，目前醫生仍難以找出病情惡化成因，需轉交死因庭跟進調查。

死者的七十二歲母親早前同樣確診武漢肺炎，劉指其母得悉兒子離世感傷心，醫院正為她提供情緒支援。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張表示，死者的其餘親密接觸者亦早已被送往隔離營，包括兩名子女及其太太。

對於有傳死者一位住在同一座大廈的兄長並沒有接受隔離，張竹君指死者及其母親，在發病後沒有接觸親朋戚友，因此該家人不屬於密切接觸者，故毋須隔離。

對於黃埔花園紫荊苑第一座出現兩宗確診病例，更首現死亡個案，張指兩宗個案屬同一家庭，沒有散播，認為暫不需對該大廈發出隔離令。她指除非大廈出現多宗個案而傳播鏈又不明確，便會考慮發隔離令。死者兩名子女就讀的學之園幼稚園昇御海逸校昨向家長發通告，交代學生父親離世消息，並透露該兩名學生就讀學前班及幼兒高班，已因上月廿一日起放新年假期沒有上學，並於本月一日入住隔離營。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，患者的病情可因炎症併發心肌梗塞、細菌感染或急性病毒肺炎而轉差，根據內地文獻，年長、長期病患者都較易惡化。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，武漢肺炎可令患者呼吸衰竭，亦可產生其他感染，或者病毒令血壓驟降導致心臟停頓，當中長期病患者、肥胖及長者情況會相對嚴重。

該名卅九歲死者為本地居民，居黃埔花園紫荊苑第一座，他上月廿一日乘搭高鐵由香港到武漢，同月廿三日於長沙南站乘高鐵返港。他上月廿九日起出現肌肉痛，卅一日發燒，同日入住伊利沙伯醫院，證實確診武漢肺炎，轉送瑪嘉烈醫院隔離治療。

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