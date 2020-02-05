Dr.東：男士性交後疲倦持續數日　或是性高潮後病情症候群　

男性在性交後可能感到疲倦，會立即睡覺休息，原來有人的疲倦感覺會持續數天，除此之外，更出現類似感冒的頭痛、體溫偏高等症狀，影響日常生活，令人難以集中精神工作，更有可能因為怕出現有關症狀，而不敢與伴侶親熱，造成困擾。精神科專科醫生兼認可性治療師黃宗顯表示，有可能是患上性高潮後病情症候群（POIS）。

黃宗顯表示，曾有一名未婚的20歲男士，多年來在射精後都會感到不適，不止是進行性行為，連夢遺、自慰亦會不適，勃起都會肚痛，需時至少兩天才能恢復。除了身體不適，更感記憶力下降、情緒轉差及睡眠質素變差。他曾經向中醫求診，而中醫就視之為腎虧或腎虛，治療後情況未有改善。

相關症狀影響他的工作效率及日常生活，更令他不想與女伴親熱，連擁抱等會激起性興奮的行為都可免則免，影響兩性關係，最後更導致分手，此後更不想再拍拖。黃表示，部分人出現性相關障礙或因情緒困擾，他查找文獻後，就將之確診為性高潮後病情症候群。

全球約有50個POIS個案，黃從事性治療以來，亦只遇過上述唯一的個案，而此症屬罕見病。學者均認為POIS患者是敏感症狀及自我免疫系統障礙，而學術文獻記載，曾有女士在高潮後亦有同樣症狀。有學者為POIS患者以其自身的精液作脫敏治療，研究人員將患者已稀釋精液重複為他們注射，並逐漸增加濃度。經注射15個月及30個月後，患者的POIS病徵減少，其中1人的情況更大有改善。

他續指，現時有效治療POIS的方法仍屬未知之數，他估計不少人有類似情況但並未發現，期望可以增加他們的意識。現時醫學界會向患者處方一些抗組胺、非類固醇消炎止痛藥或治療情緒的藥物，而情況嚴重的人就可考慮採用上述脫敏治療。

診斷出現性高潮後病情症候群5大症狀

1.出現以下其中1個症狀，包括感冒、乏力、體溫偏高、流汗、情緒困擾、記憶力下降、語無論次及眼痕

2.射精後數秒至收小時內出現不適

3.在射精後有9成機會出現上述不適情況

4.症狀持續兩至7天

5.症狀自然痊癒

資料來源：學術期刊《Sexual Medicine Reviews》

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