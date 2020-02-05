網民熱話：抗疫隔離唔入錶？　司機求情勿抄牌

在咪錶位泊車唔畀錢，硬啃「牛肉乾」是理所當然。近來就有司機將車輛停在錶位，疑似未繳付泊車費，不過其車頭擋風玻璃卻留有字條，稱為防止疫情，要留家隔離，希望警察「手下留情」，不要抄牌。網民看後哭笑不得：「世上奇人何其多」。

網民Ivan Ip昨日（4日）於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」發文指，涉事車輛在街上「由年廿八泊到今日」。從貼文附圖可見，私家車泊在街邊，水撥上夾着一張白紙解釋：「本人響應政府建議留在家裏抗疫，希望能按每天最高停車錶費用交回...」又向執法者求情：「請警察先生們...不要再抄牌了。」而旁邊則有一張頗為陳舊的「牛肉乾」，但就未知是貼上字條前或之後被抄。

貼文發出後，有網民調侃司機自爆留家隔離：「即係叫人日日過嚟抄牌」；有人則表示「好抵」：「泊咗5日先係$320」；有人則批評司機：「佢嘅字典裏冇停車場一詞。」

網民有話說：

Chu Fung Leung：老奉？

Ka Chun Lam：吹脹

Choi Hung Yuen William：可能喺大陸返唔到落嚟

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