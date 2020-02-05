醫護界第三日罷工　瑪麗屯院等急症室人流大減

醫護界不滿港府拒絕全面封關，其中一個工會「醫管局員工陣線」今(5日)連續第三天發起罷工，多間公立醫院緊急服務嚴重受影響。東網記者早上到沙田威爾斯親王醫院視察，未見有工會人員擺設街站，急症室內只有不到10人輪候，有區內市民指急症室的人流只有平日1成，專科門診的人流與平日相若。

任職中醫業的林先生到威院探望即將分娩的妻子，他指因肺炎關係未能陪產，但不擔心醫護罷工影響醫院運作，相信他們在發生重大事故時會立即復工。他認為醫護人員今次行動全因港府漠視民意拒絕全面封關。另一名謝女士陪同發燒的女兒求診，她認為醫護罷工必定對醫院運作構成壓力，對其他緊守崗位人員不公平，促醫護秉持專業操守，封關一事與港府「唔啱傾到啱」。

另一屬新界西聯網的屯門醫院，早上急症室內約有5名護士值勤，只有不足約10名市民等候求診，藥劑部人流疏落。至於專科診所的等候情況如常，未見明顯的輪候人潮。身穿保護衣及口罩等裝備的醫護人員，今早繼續在屯門醫院主樓及日間醫療中心門外為市民量體溫，及口頭查詢有否內地外遊紀錄。當市民經量度發現體溫正常後，會獲派一枚紅色貼紙，以證該人士並無發燒，繼而可以進入醫院。