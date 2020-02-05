旅巴公司半年蝕400萬元　冀政府助延期還款及增泊位

修例風波未平，武漢肺炎又起，旅遊業界愁雲慘霧，更有業界人士稱營運只能捱多2個月。有經營旅遊巴生意的代表嘆近期生意淡卻要支付薪金、停車場泊車費及銀行供款等。自去年8月至今，已虧蝕達400萬港元。多名業界代表今(5日)午與財政司司長陳茂波會面，促政府效法澳門、呼籲銀行容許業界還息不還本、及覓地讓業界停泊旅遊巴等。

經營旅遊巴公司的劉先生表示，去年9至10月客量已因示威大減逾90%，本以為今年1月起復甦，無奈又遇疫情，百上加斤。現時旅遊巴每月每輛泊車費約4900港元，近半年虧蝕達400萬港元。3月雖有訂單，但已有80%取消，據悉有行家要放盤賣車甚至「畀人拖車」。他曾向銀行商討放寬巴士按揭還款卻不獲接納。

主要經營東南亞入境旅行團的黃生指，以往每月有100團，自去年12月起已無團，今月本有20幾團來港，惟因疫情已全部取消，部分業界已停工，他形容只能捱多2個月。

旅遊業議員姚思榮指，旅業作為本地支柱行業之一，政府有責任協助解決業界困難，否則若業界爆結業潮，市面恢復後就無人經營旅業生意，會影響經濟復甦。他倡港府學習澳門用行政手段協助業界，航運交通界議員易志明促運輸及房屋局覓閒置地提供旅遊巴平價停泊。