東亞銀行2員工與25歲確診者打牌　後勤員工不滿無通告

武漢肺炎在社區傳播引起恐慌，東亞銀行2名在觀塘創紀之城5期36樓工作的後勤員工，與周二(4日)確診武漢肺炎的25歲本地男子，在周日(2日)長時間打麻雀，有緊密接觸，東亞銀行證實2員工與確診者有接觸，現有25名後勤員工自我隔離。該大廈30樓至40樓是東亞後勤基地，大量員工上班，並共用42樓飯堂，員工不滿東亞銀行未有正式通告全行職員，恐受病毒感染，十分擔憂。

員工張小姐(化名)透露，確診患武漢肺炎的25歲男子，與觀塘創紀之城5期36樓東亞銀行中心工作一對夫婦員工周日由下午2時至晚上10時一起打麻雀，耍樂期間無戴口罩，夫婦2人在星期一(3日)及星期二(4日)仍有上班，並與同事接觸。據悉，2名員工分別在網絡及交易管理部及零售風險及法規監管部工作。員工不滿東亞未有就事故出正式通告通知全體員工，員工之間只靠手機通訊群組傳遞訊息，感到憂慮。

25歲男患者據報無外遊紀錄，過往健康良好，居於土瓜灣馬頭圍道183號。他於1月28日出現發燒，並於1月29日出現咳嗽、流鼻水和腹瀉，同日到香港浸信會醫院求醫。他於2月3日再到香港浸信會醫院求診，並被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

東亞銀行發言人表示，昨晚獲悉有2名同於東亞銀行中心36樓工作的後勤部門同事，於剛過去的周日曾與一名新型冠狀病毒的確診者有接觸。該行在接報後已即時安排該等同事的工作樓層（包括洗手間和茶水間）丶職員餐廳及電梯進行徹底清潔和消毒。有關員工目前未有感染徴狀，惟為安全起見，該行根據醫學顧問的意見，已安排他們及與其有緊密接觸的人士合共25位後勤員工自我隔離。

發言人續指，有鑑於疫情變化，該行早於農曆年假後已根據不同部門工作情況，安排同事於不同地點上班，或輪班當值，或留於家中工作。同時暫時關閉20間分行，以減少人流密集的機會，以保障客戶、同事和工作間之安全。該行一向重視員工的健康和安全，亦鼓勵所有員工如感到不適，應該留家休息。