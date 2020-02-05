疫情與示威夾擊　香港迪士尼次季度恐損失逾11億元

美國華特迪士尼預期，在武漢肺炎疫情及香港持續反修例示威活動雙重夾擊下，預計截至3月底止，第二季度香港迪士尼樂園的經營溢利將減少1.45億美元(約11.31億港元)。

為防武漢肺炎疫情失控蔓延，上海迪士尼樂園於1月25日起暫時關閉，而香港迪士尼樂園亦於1月26日起暫停開放。華特迪士尼估計，假設香港及上海迪士尼樂園將關閉兩個月，恐損失高達1.75億美元(約13.65億港元)，當中上海迪士尼樂園損失1.35億美元(約10.53億港元)，香港迪士尼樂園損失4,000萬美元(約3.12億港元)。

事實上，上海及香港迪士尼樂園閉園的時間剛好是在中國農曆新年期間，公司財務總監Christine McCarthy表示，農曆新年通常會有較為強勁的入園及入住率，而對公司業務的確實影響，很大程度上取決於關閉的持續時間，以及恢復正常營運的速度。

不過，McCarthy認為亞洲的遊客減少，不會影響美國迪士尼樂園，因與加拿大、墨西哥、澳洲及英國等國家的遊客相比，亞洲遊客並非主要客源。

香港持續反修例示威活動，令訪港旅客大幅減少，華特迪士尼早於去年11月已警告，若示威活動持續，香港迪士尼今個財政年度(2020年)全年經營溢利會減少超過21億港元。

華特迪士尼首財季業績好過預期，每股盈利1.53美元，高於分析師預期的1.44美元。影視串流服務Disney目前訂閱人數達2650萬人，較去年11月推出時註冊的1000萬人增長逾1倍。