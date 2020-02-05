不滿翠雅山房作隔離營　2男被控擾亂秩序及襲警

政府計劃徵用美孚的饒宗頤文化館旅館翠雅山房作「醫護用途」，引起居民不滿，有人用大型垃圾箱堵路，最終爆警民衝突，事件中2名青年被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為和襲警兩罪，今(5日)被解往粉嶺法院提訊，毋須答辯，保釋至4月1日於九龍城法院再訊。

兩名被告為文員陳曉陽(24歲)和學生李佳俊(18歲)，陳被控於本月2日在長沙灣美荔道與荔枝角道交界，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即用障礙物堵路，並在上址襲擊一名警司。李被控於同一日，在港鐵美孚站A出口外，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即用障礙物堵路，並襲擊一名警員。

控方不反對被告擔保，但要求他們宵禁，以及禁足饒宗頤文化館和翠雅山房一帶。

辯方為李申請延遲宵禁的開始時間，指李或有需要參加足球隊練習。辯方另向法庭投訴，指陳被捕時遭警員使用過份武力，陳被帶往警署後，警員用膠袋笠着陳「由頭打到腳」，事後恐嚇陳不要投訴。裁判官反問：「有疫情唔係應該少啲出街？」拒絕李的申請。