港增3宗武漢肺炎初步確診　屬確診者妻女及五旬男

武漢肺炎疫情嚴峻，香港目前已有18宗確診個案，據了解，聯合醫院再多2宗及瑪嘉烈醫院多1宗初步確診個案。消息指，聯合醫院的兩宗新增個案是日前第17宗60歲男病人的妻女。而瑪嘉烈醫院新增一宗個案，患者為56歲男子。

根據病人提供的資料，第17宗60歲男病人居於藍田康田苑裕康閣，上月22日出現發燒及肌肉痛，30日出現呼吸困難，病人同日先到聯合醫院求醫，其後到將軍澳醫院求診並入院接受治療。病人病發後至入住將軍澳醫院前期間曾先後向4名私家醫生求醫，昨日(4日)確診感染武漢肺炎。他於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。病人的家居接觸者包括妻子及女兒，二人因出現病徵，被轉送聯合醫院接受治療。據了解，兩人的初步化驗對武漢肺炎呈陽性反應。

60歲確診男病人的女兒昨曾在社交平台發文，指一家三口半年都沒有外遊，並表達對政府拒全面封關的無奈，「我哋呢啲一般人，除咗可以勤洗手，晨早周圍撲口罩同消毒，同所謂自己小心啲之外，唔通真係可以24小時躲在屋企咩？就算我唔番(返)工，屋企唔通可以唔買餸？」

她又說，到此刻都無怪醫護罷工，批評港府不全面封關導致武漢肺炎入港，又指父親一例已證明有本地社區爆發，她惟有呼籲：「香港人，自求多福啦」。