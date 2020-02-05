涉掟汽油彈及縱火堵路　6名男女被捕　

葵涌警署於上月29日晚上，遭3名黑衣蒙面人連掟3個汽油彈，他們及後轉身逃去。此外，昨晚（4日）有5名黑衣人在油麻地甘肅街一帶掟汽油彈、縱火堵路，警方當場拘捕一名男子，其餘4人逃去。警方展開調查及行動後，就上述兩宗案件分別拘捕1人及5人。

其中葵青警區助理指揮官(刑事)姚永勤稱，1月29日晚上8時許，3名黑衣人由葵涌廣場一方步出，抵葵富路邊行人路，點着3個汽油彈掟向對面馬路的葵涌警署，汽油彈落在警署車閘對出的葵富路。警方經翻查天眼及情報搜集後，鎖定一名涉案的17歲青年，於昨晚11時許，在該青年經常出入的工廈外把他拘捕，及後把他押往上址一個其租用的分租單位搜查，再檢獲11支汽油彈及其他製作汽油彈材料。該青年涉嫌「縱火」及「藏有攻擊性武器」被捕，他報稱任職運輸工人。

署理油尖警區助理指揮官 (刑事) 葉秀蘭稱，昨晚（4日）11時許，2名休班警員行經油麻地彌敦道及甘肅街一帶時，發現5名黑衣人士堵路蹤火，之後逃去。2名休班警尾隨追蹤，當場拘捕一名姓陳(23歲)男子，警方經初步調查後，相信有人在油麻地一間酒店內製作汽油彈，遂於今日（5日）凌晨2時許展開行動，再拘捕3男1女(16至26歲)，涉嫌「縱火」、「藏有攻擊性武器」和「盗竊」等，並檢獲一批證物，包括2把鐵錘、一把士巴拿、一把剪鉗、10個載有液體的玻璃樽及2樽白電油等。案件由油尖警區重案組跟進。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，自反修例風波以來，治安愈趨惡劣，雖然街上的示威者看似減少，但部分暴力分子改以野貓式襲擊，包括掟汽油彈、縱火或放置土製炸彈等，攻擊目標多為人流多的地方及交通樞紐，如警署、公屋、醫院或車站等。李批評有人以「假命題」或提出要求作犯案目的，惟實際上只為發洩個人情緒。

李指，近日暴力分子的行為近似恐怖主義，同樣會在社交平台預告目的，如要求罷工及封關等，事後會在網上承認責任，並會預告或暗示下一次的攻擊目標，上述情況令警方擔心及緊張。李續指，過去3個月已接獲多達16宗炸彈案，部分由O記跟進，單計近一個月，已有4宗炸彈案及15宗炸彈嚇詐案。

他擔心有人會受網上的言論影響而進行違法活動，他呼籲年輕人：「千祈唔好被煽動做違法行為」、「唔好到犯咗錯先後悔」。