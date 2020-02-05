大型宴會取消　多間酒樓停業或員工放無薪假

武漢肺炎肆虐，不少春茗及開年飯等大型會席取消，多間連鎖酒樓近日發出結業通告，指面對疫情，生意史無前例直線下滑，無奈結業或暫停營業至疫情結束；亦有酒樓為避免裁員，要求員工本月放無薪假期5至7天，讓員工在家休息，渡過疫情。

新光酒樓集團北角分店受疫症影響，客人減少，晚宴訂單取消，決定由今日(5日)開始暫停營業至本月29日，3月1日照常營業。若屆時疫情未消退，會再決定是否延長停業。今日中午酒樓人員將食材包裝妥當，轉運到集團香港仔店使用。

馬鞍山一間酒家在通告指，人客外出消費明顯減少，積極向業主申請減租但未有結果，決定本月11日暫停營業至疫情結束。另在旺角一間酒家通告指，受肺炎疫情影響，生意大幅下滑，本月17日起暫停營業，將遣散員工，生意若好轉，會重聘員工。

土瓜灣囍慶酒家早前亦發通知予員工，稱因未能與業主達成減租方案，將於本月7日後終止所有員工的僱傭合約，直至與業主達成新租約為止。記者今視察該酒樓，食客不多，有一半樓面關閉。經理潘先生表示，疫情嚴重影響生意，去年反修例示威時，仍可靠放1、2天無薪假補救，惟近期食客大減，「以往呢個時候我要開埋半邊廳先夠」，現一個月差不多要虧蝕數十萬港元，故只能無奈暫停營業。潘指酒樓有20年歷史，大部分員工已在此工作10多年，熟客亦是「由細睇到大」，對停業十分感慨。

亦有酒樓要求員工放無薪假，百樂門宴會廳九龍灣分店店長李先生表示，上月底農曆新年前生意很好，但受疫情影響，本月春茗等大型宴會取消，婚宴酒席圍數縮減或延期，集團有10間分店，以放無薪假代替裁員，詳情各店不一。該店生意額理想，可營業多4至5個月，但現在難買口罩予員工，希望他們本月放7天無薪假配合，數十名員工受影響。