政Whats噏：再違泊兼唔熄匙　周偉雄直認兼歡迎檢控

繼上月兩度違泊後，周偉雄今又被揭發在葵興興芳路違泊。(讀者提供)

有葵青區議員上月兩度被揭發違例泊車，曾誓神劈願話無下次嘅佢今日(5日)又再畀人發現違泊，仲話歡迎警方票控包括佢在內嘅違泊司機，睇嚟依位畀讀者鬧慣知法犯法嘅葵盛東邨區議員周偉雄諗住將自己塑造成反面教材，警剔大家唔好犯法！

周經常喺區議會同社交媒體要求政府正視違泊，但有讀者今日向《東網》爆料，指周喺葵興興芳路一帶違泊，但附近100米內嘅2個停車場都有位，話佢懶到轉多個彎泊車都唔肯。

周接獲《東網》查詢時就大方承認違泊，指自己當時趕住落車搵廁所，無耐就開返走部車，畀讀者冠名「周圍泊」嘅佢更指「我一向都鼓勵打擊違泊，歡迎警方檢控所有違例嘅司機，當然區議員都無特權，咁所以包括埋我」。

唔單止違泊，亦有讀者報料話周喺年三十(1月24日)當日，佢部車喺旺角通菜街(金魚街)過晒咪錶都唔走，質疑佢長期霸佔車位又唔畀錢，加上唔知幾耐無熄匙。周聲稱自己落車一定會熄匙，無熄就代表車入面有人，覺得係報料者睇錯咗。有人話一次偶然兩次巧合，第三次可能係以身試法，唔通周都係咁諗？