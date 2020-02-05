去年第4季食肆收益跌14.3%　沙士以來最差

政府統計處今(5日)發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，去年第4季的食肆總收益價值臨時估計為260億港元，按年下跌14.3%，食肆購貨總額的臨時估計為84億港元，按年下跌13%。扣除期間價格變動影響後，去年第4季的數據較上年同季下跌16%。

發言人表示，食肆總收益價值在去年第4季的按年跌幅加劇至14.3%，是自2003年第2季沙士爆發以來的最大跌幅。源於季內愈趨暴力的社會事件對餐飲業構成嚴重干擾所致。2019年全年的食肆總收益以價值計下跌5.9%，是自2003年以來首次出現年度跌幅。

發言人續指，在武漢肺炎的威脅下，餐飲業面對更嚴峻的營商環境。未來主要取決於疫情如何演變，會繼續密切留意有關發展。

按食肆類別分析，2019年第4季與上季比較，以價值計及數量計，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計分別下跌3.1%及3.4%；2019年全年食肆總收益價值的臨時估計為1125億港元；與2018年全年比較，分別下跌5.9%及8%；食肆購貨總額的臨時估計為361億港元，按年下跌5.1%。

2019年第4季與2018年第4季比較，以價值計及數量計，中式餐館總收益分別下跌19.2%及21.1%；非中式餐館的總收益分別下跌15.1%及16.6%；快餐店的總收益分別下跌3.7%及4.9%；酒吧的總收益分別下跌14.5%及17.4%；雜類飲食場所的總收益分別下跌8.2%及10.6%。

2019年全年與2018年全年比較，以價值計及數量計，中式餐館的總收益分別下跌10%及12.1%；非中式餐館的總收益分別下跌6.4%及8.3%；快餐店的總收益分別上升1.9%及0.1%；酒吧的總收益分別下跌9.0%及10.7%；雜類飲食場所的總收益以價值計上升1.6%，但以數量計則下跌1.7%。