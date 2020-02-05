港累計21宗武漢肺炎確診　政府死撐部分封關「立竿見影」

武漢肺炎疫情不斷擴散，特首林鄭月娥表示，香港疫情有惡化趨勢，確診個案增至21宗，2人危殆，1人死亡。香港昨(4日)新增3宗個案病人在潛伏期內沒有外遊，屬本地感染，令人憂慮，顯示香港已有社區傳播，未來14日十分關鍵，需防止疫情擴散。

林鄭稱，政府防控的策略以預防及減少病毒傳播為目標，形容昨日(4日)再暫停4個口岸的措施成效顯著，甚至是立竿見影。機場以外口岸的總入境人次在前日(3日)措施生效前為7.89萬，生效後下跌64%，人次為2.86萬；機場在措施生效前則約有5.2萬入境，生效後是4.11萬，下降21%。

她稱，機場絕大部分的入境為國際旅客，昨日由機場入境的內地旅客6039人，由內地乘飛機抵港的中國護照持有人只有224名，佔總數3.7%，其他人手持中國護照的內地旅客，但不是從內地而來，而是從其他城市抵港。

她又指，在措施生效前，香港居民經現時剩下的兩個陸路口岸入境有6.98萬人，昨生效後則為2.36萬，下跌66%。香港居民經陸路口岸出境往內地在生效前為4.1萬人，昨有1.42萬人，下跌65%。她相信數字會隨防疫意識及減少運輸班次而繼續下降，強調措施必須顧及從內地抵港8成為香港居民，不能將他們拒諸門外。