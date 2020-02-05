深水埗區會通過動議　反對用翠雅山房作隔離營

深水埗區議會今(5日)召開特別會議，討論政府徵用美孚翠雅山房作隔離營應對措施，以及城市大學出現懷疑個案當局後續措施。區議會通過2項臨時動議，分別由議員伍月蘭動議，反對政府徵用翠雅山房作隔離營，並要求全面封關。議員何啟明動議政府在採用地點用作隔離營時，應先考慮徵用解放軍軍營及現時已關閉的主題樂園的酒店。兩個動議均以22票贊成，2票棄權及0票反對獲得通過。

會議開始前，多個政黨向食物及衞生局副局長徐德義遞請願信，抗議徵用翠雅山房作隔離營，要求政府跟進城市大學懷疑個案，及封閉關口，又叫口號「封關保港，刻不容緩」。

多名議員表示翠雅山房靠近民居，批評政府並無事先諮詢區議會和居民，缺乏溝通，應徵用位置偏遠的度假村。伍月蘭稱檢疫人士有機會逃離隔離營，憂造成社區感染。議員劉佩玉亦指政府對徵用地點作隔離營的解釋不足，即使議員亦不清楚徵用準則。徐德義表示，政府徵用地點作隔離營需要考慮間隔、衞生設備及可否即時使用，而翠雅山房在各方面均適合。徐稱現時已有3個度假村作為隔離營，共提供97個單位，已使用80個單位。徐又指被隔離人士出入隔離營會有衞生人員用專車接送，亦有醫護人員和執法人員24小時看守。

另外，議員黃傑朗表示昨晚10時才收到衞生署公布，正在接受14天家居檢疫人士居住大廈的名單。黃指當中有人士於1月尾已經接受隔離，質疑政府為何昨日(4日)才公布消息。徐表示政府在家居檢疫方面有一整套指引，並會動用其他政府部門支援。徐指家居檢疫主要針對14日內曾到訪湖北省人士，由於回港時間不一，所以檢疫完結日子亦不一樣。

徐德義離開時，議員李俊晞要求徐於本周六(8日)下午3時出席美孚的居民大會，親身和居民對話，釋除居民疑慮。徐並無承諾出席，只點頭說好，李表示會再發信跟進。