返港市民強制檢疫周六生效　中小企團體指加速結業潮

武漢肺炎在香港社區爆發，政府宣布本周六(8日)凌晨起，要求由內地入境的人士，包括港人、內地及外國旅客，須強制檢疫14天。香港與內地近年生意緊密，香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，措施必會對香港商界有影響，因多個行業均與內地有不少生意往來，恐會加速結業潮，「仲慘過社會事件」。她又稱擔心食品、日常用品等進出口時會有物流上的檢疫問題，影響供港貨品，如廁紙等。

麥指出，香港有不少商家均有在內地設廠，時常要回內地廠房工作，惟近日因疫情影響，內地不少廠房都已停工。她又指，亦有不少內地商家經常會來港洽談生意，新措施下必然無法如常來港，影響較為嚴重。她稱現時無奈下已改用視像會議傾談生意，但若要簽訂合約則有機會無法進行。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，現時至少有幾千名港人在前海深港現代服務業合作區工作，香港多間企業亦有設廠，指措施對該些人十分困擾，因有人每日早上都會跨境到前海上班，「依家佢哋一係留喺前海，一係留香港」。他又指理解政府做法，只希望是短暫措施，因長期會影響數以萬計返內地工作的港人。