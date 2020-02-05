政Whats噏：武肺下照搞諮詢會　馬逢國話演藝界就嚟餓死

武漢肺炎在港肆虐，政府早前呼籲盡量避免公眾聚集，以免疫情喺社區爆發。但體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國就「反其道而行」，喺社交平台發文，話後日(7日)要舉行關於抗疫援助嘅業界諮詢會。到時咁多人坐埋一齊，佢真係唔驚「中招」咩？

馬逢國喺Facebook發文，話為咗應對武漢肺炎，康樂及文化事務署關閉咗所有旗下設施，學校亦延長農曆年假期，令業界生計受到沉重嘅打擊。佢早前進行咗網上問卷調查，而業界反應積極。為咗進一步諮詢業界嘅意見同埋提出具體方案，以便有效地同政府反映針對業界嘅紓困措施，所以決定舉辦諮詢會。

其實唔少立法會嘅委員會本應喺今個禮拜開會，但各個委員會嘅主席都因疫情嘅緣故，而取消咗會議。馬逢國即將舉辦嘅諮詢會就喺正立法會大樓，仲已經得到秘書處嘅批准，到時業界咁多人出席，如果有人染病，唔驚全部攬炒咩？

其後，我哋問番馬逢國點解要喺疫情期間舉辦諮詢會？佢就呻話早喺修例風波嘅時候，業界已經冇乜生意，好多演出都因為示威遊行而要取消，依家疫情搞到情況更加嚴峻，仲表示業界「手停口停」、「就算唔病死都要餓死啦」，而今次嘅會議係業界要求開嘅，佢話自己亦都有衡量過，表示喺疫情期間，需要避免公眾聚集，但業界都需要「開飯」，所以就目前情況而言，都係覺得需要盡快解決業界嘅生計囉！

為咗防止疫情蔓延，佢已要求出席人士都要佩戴口罩，而過去14天去過內地嘅人士，就唔准出席會議，但就可以透過書面形式或者致電佢嘅辦事處表達意見。而如果諮詢會報名人數太多，佢就會增設另一場，又會嚴格限制出席人數，慎防疫情蔓延。另外，諮詢會收到嘅意見，佢都會盡快整合，過後轉交政府，希望政府可以快啲推出政策，幫助業界渡過難關啦！