專家憂大量人口周六前湧港　隨意在社區走動恐播武肺

何栢良擔心未來兩日空窗期有大量人由內地入境後隨意在社區走動。

香港已出現武漢肺炎社區爆發，港府今(5日)宣布加強邊境防疫措施，要求經內地入境的所有人士都要強制檢疫14日，本周六(8日)凌晨生效。有學者認為措施猶如變相全面封關，可銳減非必要入境人士。惟措施同時惡評如潮，質疑新措施比全面封關更浪費公帑，亦增加防疫難度，憂大批人趁此兩日空窗期瘋狂湧港，製造更大的播毒危機。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，強制檢疫措施等同全面封關，但仍有三大問題待解決，包括未來兩日空窗期仍有大量人由內地入境後隨意在社區走動，是不可接受；懷疑個案在公立醫院瞞報旅遊史的問題仍要解決；港府亦要交代違反隔離令的懲罰，建議要修例並重罰才可有效執行。

何又說，香港已進入艱難時期，已有初期的社區傳播，意味有隱形病人，呼籲港府要盡快落實所有有效的防疫措施，並聆聽市民及前線醫護的意見，強調「病毒唔等人」，一有防疫措施就須盡快推出。

本身是醫生的立法會議員郭家麒擔心，未來兩日空窗期勢必引大量內地人湧港，「連一啲原本長期喺內地居住嘅港人，都一定會返晒嚟」。他指香港根本無再多地方可作隔離營，質疑港府根本無法負擔強制檢疫的需要，更無故增加經濟成本，比起全面封關在執行上更麻煩，形容有關新措施是自討苦吃。