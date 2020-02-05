工會對強制檢疫14天效果存疑　憂港變大型旅客隔離營

港府就應對武漢肺炎疫情，今(5日)宣布會引用《預防及控制疾病條例》制訂附屬法例，要求由內地入境的人士，包括港人、內地及外國旅客，須強制檢疫14天，冀2月8日凌晨起生效。醫管局員工陣線副主席余慧明回應指，有關規例詳情仍在草擬，政府沒透露計劃如何隔離從內地抵港人士，她對措施是否有效存疑，且港府沒評估措施對香港醫療系統造成多大負擔。

余又指，措施在周六才生效，質疑生效前有「衝關」情況出現，亦擔心周六起香港會變成大型旅客隔離營，香港醫療系統負荷將百上加斤。她要求醫管局就抗疫資源與該工會談判，並籲會員續罷工。

余提到，超過7000名醫管局員工參與第3天罷工，佔醫管局整體員工近一成，逾4500名護士、370名醫生罷工，分別佔所屬職種人數11%、6%。逾1000名專職醫療人員罷工，亦佔所屬職種人數13%。

醫管局主席范鴻齡今晚發表網誌，沒有回應工會發起罷工的訴求，僅指他有到醫院與留守前線的醫護會面，稱他們留守病房照顧病人，又指醫管局收到大量非政府機構、病人組織和私人機構的善意和具體的物資鼓舞留守前線的醫護。他又衷心感謝醫護在最艱難的時刻，實踐保護市民健康的使命。