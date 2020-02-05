政Whats噏：網民再指工聯會派CSI口罩　鄧家彪怒轟造謠

市面上「一罩難求」，有網民今(5日)質疑工聯會派發由懲教署工業組女囚犯生產嘅口罩(CSI口罩)，工聯會離島前區議員鄧家彪(阿彪)就即刻喺社交平台發文怒斥，仲話：「如屬實，我同你食咗佢！」

早前已有網民質疑工聯會元朗前區議員姚國威，同政府「私相授受」而拎到唔少CSI口罩，姚否認並已報警處理。點知今日工聯會再度被網民質疑有CSI口罩，仲喺柴灣天橋拎出嚟派畀老人家添。阿彪就即刻撲出怒斥，話：「造謠可恥，天打雷劈畀人拉！」仲話：「如屬實，我同你食咗佢！」

其後，阿彪反問網民點解有CSI口罩：「你自己係公務員，揸住老屈工聯會；定你根本就係一個賊，偷完就插贓嫁禍？」鬧得咁甘，阿彪有冇諗過報警處理呢？

唔單止喺網上反駁，阿彪亦做咗個網上節目叫「彪噏」，首集就係講口罩經濟，喺節目中亦鬧爆網民造謠可恥，仲話政府已澄清CSI口罩唔會外流嘅，跟住就批評政府喺購買口罩方面做得唔好，應該以政府名義向全球搜購，仲話政府必須要規管口罩嘅定價，首要派畀長者，再派畀基層市民。