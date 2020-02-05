西灣河店舖疑內地口罩充日本貨　數十市民聲討促「回水」

武漢肺炎疫情嚴重，市民人人自危，紛紛四出撲口罩。西灣河筲箕灣道及太康街交界一間商舖，被指懷疑網購效用成疑的廉價內地口罩，再冒充日本貨高價出售，並在店外張貼「長者優惠」等宣傳標語，吸引區內街坊長者搶購。惟有市民購入口罩後，察覺貨物與產品盒說明有異，根據口罩上印刷的商標進行網上搜尋後，揭發口罩疑遭人「魚目混珠」。事件經網上流傳後，有不少市民懷疑受騙，前往該店聲討及要求退款。

今晚(5日)約10時，大約30名「苦主」聚集在該店對出，包圍負責人要求退款，現場群情洶湧，不少人怒斥店舖發「災難財」，擔心口罩無防疫效用，期間有人報警求助。大批警員其後到場，惟雙方仍然僵持不下，期間當區區議員等人亦到場了解，協助調停。直至晚上11時許，店舖負責人才終於讓步，願意退款息事寧人。

現場市民指出，該間店舖在上址經營約2個星期，每晚8時許至10時許才開舖賣口罩，而按照「網購價」計算，該些口罩約值1元人民幣1個，該店購入口罩後，懷疑加工「包裝」成日本貨，一盒65個標價200港元。當口罩來源引人疑竇後，有人疑再「變招」，將口罩拆成散裝以30至40港元10個的價格出售。據悉，海關昨晚7時左右曾接報到場，並檢走相關口罩作進一步化驗。