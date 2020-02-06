東方日報A1：2月8日起內地入境不分國籍　一律坐疫監14天

武漢肺炎在社區傳播，防疫慢九拍的港府昨承認本地疫情進入惡化階段，再唧牙膏式宣布新措施，將邊境的防控升級，要求經內地入境的所有人士都要強制檢疫十四日，變相「坐疫監」，本周六（8日）凌晨生效。但昨日的跨部門記者會卻沒有公布詳情，消息迅即引起市面恐慌，超市再現搶購潮，政府晚間透過官網「添馬台」補鑊，強調停止客運通關服務，惟貨物入境及從事食物、日用品行業而往來兩地的人士將獲豁免檢疫。有學者認為措施猶如變相全面封關，可銳減非必要入境人士。惟措施同時惡評如潮，質疑此舉比全面封關更浪費公帑，亦增加防疫難度，憂大批人趁此兩日空窗期瘋狂湧港，製造更大的播毒危機。

本港已出現本地感染的武漢肺炎個案，並有患者死亡，特首林鄭月娥昨表示，本港疫情有惡化趨勢，進入嚴峻階段，並已有社區傳播，未來十四日十分關鍵，認為需進一步壓縮兩地跨境人流，宣布引用《預防及控制疾病條例》制訂附屬法例，規定所有從內地入境的人士，包括香港居民、內地人及其他國籍人士都要強制接受檢疫十四天。至於強制檢疫的安排，例如選址、執行細節等都未有公布。

林鄭指強制檢疫措施兩日後才實施，是需進行相關法律工作，以及讓受影響的市民在未來兩日，作出所需要的安排。她形容有關措施嚴厲，預計內地人如非必要和緊急的情況都不會來香港，亦相信港人不會隨意離開香港返內地；但她否認兩日空檔會製造大量人湧港，亦否認措施來得太遲，解釋是按疫情變化調整策略。勞工及福利局局長羅致光表示，目前仍有不少人需要跨境工作或照顧家庭，當局及社會福利署會積極研究方案協助他們。

林鄭又宣布，即時暫停啟德郵輪碼頭和海運大廈郵輪碼頭服務；因應新措施推出後入境人流減少，亦會削減跨境運輸服務，其中國泰和國泰港龍將減少九成內地航班，跨境巴士服務如接駁深圳灣口岸的公交服務亦會調整。被問到為何不全面封關，她指「一刀切」切斷兩地人流並不可行，因每日入境人次有八成屬港人，政府不能將他們拒諸門外。港府亦會成立超過一百億元的防疫抗疫基金，詳情稍後公布。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，強制檢疫措施等同全面封關，但仍有三大問題有待解決：包括未來兩日的空窗期，仍有大量人由內地入境後隨意在社區走動，認為是不可接受；而懷疑個案在公立醫院瞞報旅遊史的問題亦需解決；港府並要交代違反隔離令的懲罰，建議要修例並重罰才可有效執行。理大專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為，新措施是變相封關，料強制檢疫可收阻嚇作用，令無迫切需要的人減少來港。

本身是醫生的議員郭家麒擔心，未來兩日空窗期勢必引來大量內地人湧港，「連一啲原本長期喺內地居住嘅港人，都一定會返晒嚟！」他指本港根本沒有再多地方可做隔離營，質疑港府根本無法負擔強制檢疫的需要，更無故增加經濟成本，比起全面封關在執行上更麻煩，形容有關新措施是自討苦吃。

此外，衞生防護中心昨晚再更新十四天家居檢疫的大廈名單，當中包括香港大學日新學院第三學生村、東區南豐新邨及沙田第一城等七十一座大廈。

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