全城口罩荒　食環清潔工未敢停工︰求其搵嘢笠住先

有屬食環署外判商的清潔工稱，口罩荒下公司未能提供口罩，靠「私伙嘢」只能維持一個月。（曾錦彬攝）

武漢肺炎疫情蔓延至社區，口罩荒依然未緩和。近日有業界團體促請政府供應500萬個口罩應急，否則或會停工。但有清潔工嘆為保飯碗，寧願無口罩都繼續工作，直言「擔心都無用」。

食環署清潔工稱，因為工作環境容易令口罩失效，本來每日已需用上多個口罩。有駕駛垃圾車的工人指，平日倒一車垃圾會用上三至四個口罩，口罩骯髒了就不會再用，弄濕了便會換。可是現在口罩非常不足，「買都買唔到啦，唔通要我排幾個鐘買？」他坦言若沒有口罩就會隨便找東西遮蓋口鼻，「為咗『搵食』，都係要返工。」

有清潔街道的女工指，現在戴的是「私伙嘢」，一個月的存貨量只能夠一天一個，連公司都不能再提供口罩。「公司入貨百五蚊盒都買唔到，惟有慳住用！」她亦未有停工的打算，解釋因現時公司人手不夠，「你唔返老闆一樣會call你！」

一位於垃圾站內負責搬運垃圾的清潔男工表示，在疫情爆發前每天會在公司領取三至四個口罩，現時卻只獲配給一日一個。他無奈稱即使沒有口罩也會照常上班，自己差不多七十歲，坦言擔心疫情影響健康。

前線清潔工正面對口罩不足的困境，外判商同樣感到束手無策。香港環境衞生業界大聯盟由清潔工外判商組成，代表甄瑞嫻解釋指，外判商成功競投政府清潔服務，有關合約訂明外判商須向清潔工人提供衞生裝備如口罩，指的確有外判商未來可能面對口罩不足的威脅。她稱僱主與僱員坐在同一條船，如果資方不能提供口罩，也不會勉強僱員工作。

甄強調現時是抗疫的非常時期，促請政府部門彈性處理外判商口罩供應不足問題，不要一刀切懲罰。她表示已去信行政長官林鄭月娥及相關部門，促請供應500萬個口罩予前線員工，惟暫未得到回應。