工會以延罷工及集體辭職要挾　促醫管局今日談判

醫護工會「醫管局員工陣線」的罷工行動今(6日)踏入第四日，工會主席余慧明及副主席羅卓堯敦促醫管局與工會今日內談判，令問題可在談判桌上解決，若談判不成功，有機會延長罷工行動，甚至有可能出現醫護集體辭職的情況，醫管局要為此承擔責任，但後果卻要全香港去面對。

羅表示對港大微生物系講座教授袁國勇的言論感欣慰，相信其專業，期望他能促醫管局與工會對話。又指武漢肺炎疫情開始有社區爆發迹象，醫管局對工會的五大訴求中未有回應任何一項，惟關口未封就貿然叫醫護復工，形容如「推醫護去死」。若無法保證前線醫護的工作安全，有機會導致醫護對醫管局不存希望、繼續罷工，甚至集體辭職。而談判的主導權在醫管局，呼籲局方今日內談判，令問題可在談判桌上解決。

對於有醫護反映保護裝備不足的問題，甚至要以配給方式領取，余要求醫管局公布現有物資的清晰數字，勿用2009年豬流感的經驗推算。面對社區爆發的風險，有機會令普通病房都需要高規格的保護裝備。除封關之餘，醫護的貼身安全亦是重要訴求，強調醫護在未肯定防護裝備是否足夠下，即使工作亦會影響士氣，批評局方對前線的支援及防護裝備及隔離病床提供不足，於防疫角度是災難。

團體指不會劃線界定何謂社區爆發，因每日情況有變化，會審視和考慮專家的建議。被問到會否談判籌碼不足時，余強調工會的正式會員有接近2萬人，佔醫管局員工的25%，現時約有7000名會員參與罷工行動，換言之尚有13,000名會員在抗疫前線，批評醫管局不可漠視訴求，令他們無法在安全環境下工作。